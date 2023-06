Rapallo, con un crocifisso danneggia bancomat che non gli restituisce la tessera

Ha preso a martellate con un grosso crocifisso lo schermo di un bancomat della Bpm - Banco di Chiavari a Rapallo tra l'indifferenza dei passanti perché non gli aveva restituito la tessera. È successo ieri e l'episodio è stato ripreso da un passante con il cellulare: nelle immagini si vedono altri cittadini passare accanto all'uomo nella più totale indifferenza, mentre alcuni abbozzano un sorriso divertiti dalla scena. Allertati dal personale del Banco Popolare di Milanoe stanno accertando le condizioni psicofisiche dell'uomo, un residente della zona, in attesa della denuncia per danneggiamenti da parte dell' istituto bancario.