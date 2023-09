Torna l'orsa Gemma: rovista nei cassonetti e ruba il cibo per le galline

Rovescia i cassonetti e sale su un pick-up per impossessarsi anche della busta con il cibo delle galline che il proprietario aveva lasciato dietro, sulla parte aperta della macchina. È successo questa mattina intorno alle 7 a Scanno, in provincia dell'Aquila, in via Domenico Tanturri, la zona preferita dell'orsa Gemma, 24 anni, l'esemplare più anziano del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, che ha colpito ancora.

Ultimo aggiornamento: 17:35

