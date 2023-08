Miguel Bosé rapinato in casa da un commando armato. «Rinchiuso in una stanza e minacciato con una pistola»

Brutta disavventura per Miguel Bosé. Il cantante è stato infatti vittima di una irruzione da parte di un gruppo di 8 uomini armati nella sua residenza a Città del Messico.

La notizia è stata divulgata dal presentatore televisivo messicano Gustavo Adolfo Infante che ha dato la notizia della tentata rapina.

Miguel Bosé rapinato e minacciato con una pistola

Durante l'incidente, il cantautore spagnolo e cittadino italiano, era a casa a causa di una influenza. L'artista, raccontano, era seduto a bere il tè con il figlio Tadeo quando un soggetto gli ha puntato un'arma da fuoco alla tempia. Durante l'aggressione, Bosé è stato rinchiuso in una stanza insieme alle colf, ha riferito Infante. Il commando armato avrebbe sottratto gioielli, denaro e altri averi, ma non si sarebbero impossessati dei quadri di valore che Bosè ha in casa. Ignoto finora il valore degli oggetti sottratti.