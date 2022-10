Il Presidente Meloni depone corona d’alloro e rende omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata all’Altare della Patria per rendere omaggio al Sacello del Milite Ignoto nel 101° anniversario della partenza del treno il 29 ottobre 1921 della salma dalla stazione di Aquileia. Dopo il suo arrivo il Presidente ha salito la scalinata dell’Altare della Patria per raggiungere la tomba del Milite Ignoto per deporre una corona d’alloro e rendergli omaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

