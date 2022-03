McDonald's russo trasformato con un tratto di penna: il video del logo che cade diventa virale

Da circa tre settimane la McDonald’s Corporation, catena di ristoranti di fast food di origine americana, ha chiuso temporaneamente le sue attività in Russia. Al suo posto il marchio autoctono dal nome «Uncle Vanya», simile al logo di McDonald’s. Tuttavia il cambiamento dei loghi e dell'arredamento nei ristoranti deve esser stato fatto troppo frettolosamente. In un video, diventato virale sui social, una pannello con il nuovo brand cade lasciando in bella vista il marchio americano.