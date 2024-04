Lega, Salvini: «Bossi ha iniziato tutto, lo ringrazio»

"A Bossi che ha costruito tutto, tutto è permesso". Così Matteo Salvini a margine della festa di Varese per i 40 anni della Lega Lombarda. "Ringrazio colui che tutto ha iniziato perché senza Umberto Bossi non saremmo qua, da 30 anni sono abituato alle telefonate notturne e diurne di insulto e di polemica, mi servono per capire e migliorare", ha aggiunto.