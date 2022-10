Una mattina come le altre a Kiev, una giovane - ben truccata e pettinata - registra un video messaggio. D'improvviso arrivano i missili russi sulla capitale ucraina, l'onda d'urto fa tremare tutto intorno, la ragazza si copre la bocca per non urlare, i capelli volano, gli alberi si muovono. A Kiev torna la paura.

Zelensky in strada a Kiev dopo l'attacco: «Vogliono distruggere il nostro sistema energetico»