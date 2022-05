Jill Biden incontra a sorpresa la moglie di Zelensky Olena Zelenska: il momento dell'abbraccio

Jill Biden ha fatto un viaggio a sorpresa nell'Ucraina occidentale incontrando la first lady Olena Zelenska in una scuola di Uzhhorod, una città di 100 mila abitanti a pochi chilometri dal confine con la Slovacchia. «Volevo venire nel giorno della mamma. Pensavo fosse importante mostrare al popolo ucraino che questa guerra brutale deve finire e che il popolo americano sta con il popolo ucraino»: così Jill Biden ha spiegato la sua visita a sorpresa in Ucraina, dove ha incontrato la moglie del presidente, Olena Zelenska, donandole un bouquet di fiori. È la prima volta che la first lady ucraina appare in pubblico dal 24 febbraio, giorno dell'invasione russa, secondo i dirigenti americani. / Верховної Ради України Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it