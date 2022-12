Ivan Orfei, incidente a Lecce. Il domatore aggredito da una tigre al circo: è ricoverato in codice rosso

Paura al circo a Surbo. Un domatore, Ivan Orfei, di 31 anni, del circo «Amedeo Orfei» da qualche giorno installato a Surbo in provincia di Lecce, è stato aggredito e ferito questa sera da una tigre durante lo spettacolo. Da quanto si apprende, il domatore sarebbe stato azzannato mentre si stava esibendo con le sue tigri al centro del tendone.

Capodanno a Roma, Circo Massimo blindato per il Concertone: metal detector ai varchi. C’è l’allarme anarchici

Ivan Orfei aggredito

Condotto in codice rosso da un'ambulanza al Pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce, ha riportato profonde ferite al collo e ad una gamba. Ma non è in pericolo di vita. Sul posto stanno operando gli agenti della Questura di Lecce. La tigre verrà sottoposta ad analisi veterinarie. Dopo l'incidente lo spettacolo è stato interrotto. ul posto sono arrivati gli agenti della Questura di Lecce. La tigre verrà sottoposta ad analisi veterinarie.

Le immagini degli attimi dell'aggressione sono stati ripresi da alcuni video che sono poi stati pubblicati sui social.

Madame resta in gara a Sanremo. Amadeus: «C'è un'indagine. Finché non è colpevole è innocente». Confermata anche per Capodanno a Roma

Il pubblico sotto choc

Allo spettacolo stavano ovviamente assistendo famiglie e bambini. Si è scatenato il panico anche tra il pubblico. Come riporta LeccePrima, qualcuno avrebbe, preso dal panico, lanciato un tavolo in direzione della tigre per separarla dal malcapitato. Questo ha permesso all'uomo di fuggire.

Le immagini degli attimi dell'aggressione sono stati ripresi da alcuni video che sono poi stati pubblicati sui social.