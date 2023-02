Harry e Meghan non resteranno lì: si trasferiranno dove Lady Diana aveva programmato di andare

La storia la conosciamo più o meno tutti: quando il principe Harry e sua moglie Meghan Markle si sono dimessi dai loro ruoli nella Famiglia Reale Britannica, si sono trasferiti nel Nord America, con la speranza di iniziare una nuova vita. I duchi del Sussex si sono stabiliti a Montecito, una ricca enclave in California, acquistando una villa da più di 11 milioni di dollari. Tuttavia, il giornalista di Hollywood Sandro Monetti ha ipotizzato che la coppia potrebbe trasferirsi quando i loro figli saranno più grandi. La nuova meta potrebbe essere Malibu, uno dei posti preferiti della defunta madre di Harry, l'indimenticabile Lady Diana, Principessa del Galles. Diana, infatti, secondo Il suo maggiordomo Paul Burrell, avrebbe pianificato più volte di trasferirsi in California prima di morire, scegliendo proprio una casa a Malibu per lei e i suoi due figli. Photo credits: Kikapress Music: "Dreams" from Bensound.com

