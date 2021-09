Green pass: controlli Nas in ristoranti, bus e palestre. Scattano le multe

Oltre cinquemila attività ispezionate per un totale di 236 violazioni da un valore complessivo di 94mila euro di sanzioni amministrative. È il bilancio della campagna di controllo da parte dei carabinieri Nas sul rispetto dell'obbligo del Green pass per l’accesso a determinate categorie di attività e servizi, con particolare attenzione rivolta verso i settori ritenuti a maggior livello di rischio per possibili inosservanze. Ulteriori 108 sanzioni sono state invece applicate nei confronti dei clienti per mancato possesso del certificato.