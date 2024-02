Geolier, l'appello della mamma di vittima delle baby gang: «Rinneghi armi e camorra»

A Napoli, Maria Luisa Iavarone, madre di Arturo, vittima nel 2017 di un'aggressione da parte di una baby gang, critica la decisione del sindacodi premiare il trapper Geolier dopo il suo successo a Sanremo. E lo fa scrivendo un lungo post su Facebook: «Ora mi sembra che veramente si cominci ad esagerare..... dopo il travolgente successo sanremese anche il sindaco Manfredi ritiene debba scendere in campo per consacrare a eterna gloria il rapper napoletano che oggi pomeriggio verrà da lui premiato.... Caro sindaco vuoi fare questo gesto clamoroso ??? ma almeno chiedi a Geolier di rinnegare le sue posizioni su armi, droga, sesso, sessismo e sostegno alla criminalità organizzata solo qualche anno fa Geolier firmava un video clip del suo pezzo "narcos" in cui lo si vede imbracciare un mitra d'oro, ostentando armi potere e violenza in una città come Napoli dove la circolazione delle armi è dilagante il nostro sindaco premia questi portatori di messaggi....? Evidentemente il nostro sindaco deve aver preso in parola il testo della canzone "Teng nu frat criminal so intoccabile a Secondigliano" Per carità noi siamo contenti se un talento napoletano assurge sulla scena nazionale ma che almeno l'artista esplicitamente prenda le distanze da certi stereotipi e messaggi che celebrano modelli criminogeni!»