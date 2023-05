Esplosioni a Kiev, gli abitanti si rifugiano nella metro

Corsa nelle stazioni della metropolitana per i residenti di Kiev, dopo una mattinata di esplosioni, almeno dieci risuonate nella capitale ucraina, e l'invito del sindaco Vitali Klitschko a "rimanere al riparo nei rifugi".

Già nella notte le difese aree hanno respinto diversi attacchi russi.

Per strada si vedono detriti di missili abbattuti. Uno è finito su un'auto, raccontano testimoni.

"Siamo nella metropolitana di Khreshchatyk perché c'è un allarme aereo a Kiev. In tutta l'Ucraina, in ogni regione. Ho visto sei, sette, otto... un certo numero di esplosioni nel cielo - racconta un ragazzo - per questo sono venuto qui con i miei colleghi. Sono da qualche parte là fuori, li ho visti e mi sono seduto qui. Sto aspettando che l'allarme finisca".

Kiev, che era stata relativamente risparmiata dall'inizio dell'anno, sta affrontando numerosi attacchi aerei questo mese, finora però avvenuti durante la notte.