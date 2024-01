Eruzione vulcano Islanda, il momento ripreso dalla webcam

Una nuova eruzione vulcanica è in corso nel sistema vulcanico di Svartsengi nel sud-est dell'Islanda, la quinta nella penisola di Reykjanes dal 2021. L'ufficio meteorologico islandese ha confermato l'evento e. Un elicottero della guardia costiera è stato dispiegato per valutare la situazione. Non è ancora chiara la direzione del flusso lavico. L'ultima eruzione nella stessa zona, iniziata il 18 dicembre, aveva portato all'evacuazione della città di Grindavik e alla chiusura del centro termale geotermico Blue Lagoon, ma la città era stata risparmiata dalla lava.