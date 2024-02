Maltempo, vortice dall'Islanda si abbatte sull'Italia: ancora piogge e neve nei prossimi giorni

Ancora pioggia e neve. Non accennerà a diminuire nei prossimi giorni l'odata di maltempo giunta sull'Italia a causa del ritorno della Depressione d'Islanda, ovvero l'esteso centro di bassa pressione collocato nel Nord Europa e che è la fucina di quasi tutte le perturbazioni atlantiche.

Domani temporali al Sud

Domani ancora tempo variabile al Nord con schiarite e annuvolamenti associati a brevi piogge o deboli nevicate sulle Alpi. Nuovo peggioramento serale al Nordovest. Temperature in calo, massime tra 8 e 12 gradi. Al Centro si alterneranno schiarite e annuvolamenti con qualche isolato fenomeno sulla Toscana durante le ore pomeridiane. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 17 gradi. Al Sud tempo instabile o perturbato con rovesci e temporali, localmente intensi su Salento, Calabria e Sicilia. Temperature in lieve calo con massime tra 12 e 15 gradi.

Lunedì giù la temperatura al Nord

Al Nord ancora piogge e temporali. Neve abbondante sulle Alpi fino a quote collinari. Temperature in calo, massime tra 7 e 11 gradi. Al Centro piogge e temporali sulle regioni tirreniche, fenomeni meno diffusi sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 12 e 14 gradi. Al Sud rovesci e temporali in transito sulla Sardegna verso Campania e ovest Sicilia entro il pomeriggio sera. Meglio altrove. Temperature in lieve aumento, massime tra 13 e 17 gradi.

Martedì pioggia in calo

Al Nord soprattutto nella zona ad Ovest nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Coperto con pioggia moderata altrove. Al nord est cCoperto con pioggia debole in Romagna. Nuvoloso con locali aperture sulle Dolomiti, Coperto con pioggia moderata altrove. Al Centro sul tirreno coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale, coperto con pioggia moderata altrove. Sull'adriatico nubi sparse con ampie schiarite sui litorali. Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, coperto con pioggia moderata invece sulla dorsale. Sul Gran Sasso coperto con neve debole. Al Sud nubi sparse con ampie schiarite sui litorali. Su Sicilia e Sardegna nuvoloso con qualche schiarita.

Mercoledì neve sul Gran Sasso

Al Nord nuvoloso con locali aperture in riviera ligure. Nuvole e pioggia moderata sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali. Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e sulle pianure emiliane. Nuvoloso con locali aperture in Romagna e sulle Dolomiti, coperto con pioggia moderata sulle pianure venete. Al Centro nuvoloso con locali aperture sui litorali. Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. Coperto con pioggia debole altrove. Sull'Adriatico coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso. Anche al Sud nuvoloso con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche. Temporali sulla dorsale calabra. Sulle isole maggiori piogge intense sulla Costa Smeralda, Coperto con pioggia debole altrove.

Giovedi torna il sereno

Nuvoloso con piogge deboli al Nord con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali. Nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali. Al nord est: Coperto con pioggia debole in Romagna e sulle pianure emiliane. Nuvoloso con locali aperture altrove. Al Centro nuvoloso con pioggia moderata sui litorali, Coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso. Al Sud sereno sui litorali mentre la pioggia cadrà sulle pianure.