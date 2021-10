«Cara Jole, per noi sei uno straordinario esempio di coraggio», la presidente del Senato Casellati trattiene le lacrime nel discorso in cui ricorda Jole Santelli in occasione della cerimonia di presentazione del francobollo commemorativo dedicato a Jole Santelli. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it