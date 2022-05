Capri, incendio nella via dello shopping: panico tra i presenti ma nessun ferito

Fiamme in un appartamento di via Camerelle a Capri, strada nota in tutto il mondo come la via del lusso e dello shopping dell'isola. Tanta la paura tra i turisti e i residenti ma per fortuna nessun ferito. La strada è stata interdetta ai passanti per le operazioni di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza dell'edificio da parte dei Vigili del Fuoco. In corso gli accertamenti degli inquirenti per risalire alle cause del rogo. (LaPresse)