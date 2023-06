Berlusconi, ad Arcore arriva Angela Della Morte: la madre di Marta Fascina

(LaPresse) Angela Della Morte, madre di Marta Fascina, deputata di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi, è arrivata a Villa San Martino, ad Arcore, dove nel primo pomeriggio è stata portata la salma del leader di Forza Italia, morto questa mattina a 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano. La madre di Fascina è giunta accompagnata in auto e non ha risposto alle domande dei cronisti in attesa all'esterno della residenza del Cavaliere.