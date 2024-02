Ala danneggiata durante il volo, atterraggio di emergenza a Denver

Un volo della United Airlines è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza dopo che l'ala dell'aereo si è disintegrata in volo. I passeggeri del volo da San Francisco, California , a Boston, Massachusetts, hanno notato l'ala che si stava sfaldando mentre erano in aria. Il Boeing 757 è stato costretto ad atterrare a Denver. Kevin Clarke, che ha registrato il video, ha detto: "Non vedo l'ora che questo volo finisca. Hanno un altro aereo in attesa per noi per continuare verso Boston e l'incubo sarà finito."