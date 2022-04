La partigiana Teresa Vergalli: «Si è costretti a fare la guerra per ribellarsi, l'altra scelta è farsi ammazzare pacificamente»

«Si è costretti [a combattere], non c’è altra scelta. L’altra scelta sarebbe farsi ammazzare pacificamente, non credo sia una cosa logica e giusta». Così la partigiana Teresa Vergalli, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. «Qualcuno dice ‘più combattiamo più facciamo durare la guerra’, ma non combattere cosa vuol dire, qual è l’altra opzione? Far morire gli ucraini per noi disarmati, ci salviamo l’anima solo aiutando i fuggiaschi, donne e bambini che scappano? Questa è un’azione obbligata, giusta, sentita, ma bisogna anche fermare l’aggressore e non lo si può fermare a parole o mettendosi davanti ai proiettili e farsi ammazzare in modo romantico ma, al giorno d’oggi, inutile. L’aiuto a chi combatte deve esserci».

25 Aprile, Mattarella ad Acerra depone la corona d'alloro in Piazza Soriano