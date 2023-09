Omicidio a Vigonza, è caccia ai 4 assassini. Le immagini del luogo del delitto

VIGONZA (PADOVA) - Accoltellato e ucciso. Nella tarda serata di ieri, 16 settembre, in via Aldo Moro a Vigonza un uomo è stato ucciso a coltellate: è morto poco dopo essere trasportato in ospedale. La vittima sarebbe un tunisino trentenne. A dare l'allarme sono stati i residenti della zona che hanno visto l'uomo agonizzante nel piccolo parco. Ora è caccia agli assassini, indagano i carabinieri del Nucleo investigativo del reparto operativo coadiuvato da personale del Norm della compagnia di Padova e della locale stazione.