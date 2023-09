Omicidio a Vigonza. Accoltellato e lasciato agonizzante nel parco: è caccia agli assassini

VIGONZA (PADOVA) - Accoltellato e ucciso. Nella tarda serata di ieri, 16 settembre, in via Aldo Moro a Vigonza Marouen Ben Amer, tunisino di 30 anni, è stato ucciso a coltellate: è morto poco dopo essere trasportato in ospedale.

La vittima non aveva documenti con sé: nella tarda mattinata di oggi i carabinieri sono riusciti a identificarlo. Irregolare sul territorio italiano, ha diversi precedenti per violazione della normativa sull'ingresso degli stranieri. A dare l'allarme sono stati i residenti della zona che hanno visto l'uomo agonizzante nel piccolo parco. Ora è caccia agli assassini, indagano i carabinieri del Nucleo investigativo del reparto operativo coadiuvato da personale del Norm della compagnia di Padova e della locale stazione. L'arma del delitto non è ancora stata trovata.

Sul posto è intervenuta immediatamente un'ambulanza del Suem 118 che ha stabilizzato il ragazzo gravemente ferito, riverso in strada, riducendo per quanto possibile le profonde ferite da taglio che i suoi aggressori gli avevano inflitto.

I SOCCORSI

Vana però la corsa verso il Pronto soccorso dell'ospedale di Padova, dove il giovane è arrivato ormai in fin di vita, spirando in sala operatoria senza mai riprendere conoscenza.

Allertati dal 118, si sono attivati immediatamente anche i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Padova e successivamente anche quelli del Nucleo Investigativo e del Reparto Operativo del Comando Provinciale, una volta che è arrivata la comunicazione dell'avvenuto decesso del giovane straniero.

LE IPOTESI

Immediatamente è scattata la ricostruzione di quanto accaduto: da una parte sono stati ascoltati i testimoni dell'aggressione, dall'altra grazie anche all'aiuto del sindaco Gianmaria Boscaro arrivato sul posto, sono stati controllati i filmati della videosorveglianza.

Le telecamere dovrebbero aver inquadrato da più angolazioni quanto successo pochi minuti prima: un'aggressione mortale che non ha lasciato scampo al tunisino trentenne. Siamo sotto i portici di una zona residenziale di Busa di Vigonza, vicini allo scalo dell'alta velocità, una zona ben frequentata che non ha mai avuto grossi problemi di sicurezza. In merito all'omicidio il sindaco Boscaro ha detto: «Sono allibito, faremo chiarezza quanto prima, la zona è video sorvegliata quindi daremo agli inquirenti quanto in nostro possesso per arrivare alla chiusura del caso».

L'INDAGINE

I carabinieri hanno lanciato la caccia ai quattro fuggiaschi. In un primo momento sono fuggiti a piedi, ma si suppone che poco più tardi possano aver recuperato un mezzo con cui far perdere le proprie tracce più velocemente.