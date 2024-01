Un tram tra la stazione e l'aeroporto Canova, il sindaco Mario Conte: «E' un mezzo avveniristico per la Grande Treviso» Video

di Paolo Calia

TREVISO - Il tram per collegare il la stazione ferroviaria all’aeroporto Canova, ma anche il centro storico alla Cittadella Sanitaria, al parco del Sant’Artemio con relative fermate. E non solo: l’idea è quella di realizzare una rete che coinvolga pure i comuni vicini nell’ottica della Grande Treviso. Questo il progetto che lunedì pomeriggio è stato proposto all’amministrazione comunale. A Ca’ Sugana si sono presentati i vertici di una grossa società francese che ha proposto un sistema di tram simile a quello realizzato dalla Alstom e NewTL a Mestre e Padova, ma anche a Clermont-Ferrand, Parigi, Shanghai, Tiajin. E adesso la meta è Treviso. E la giunta Conte non ha chiuso la porta. Il punto con il sindaco Mario Conte, questa mattina, 24 gennaio, in conferenza stampa.