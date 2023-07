Tragedia in Cadore, fiaccolata silenziosa di preghiera. Triplo lutto cittadino nel giorno del funerale

MESTRE - Fiaccolata di preghiera molto partecipata, silenziosa e commossa, per la famiglia distrutta nella tragedia di Agordo, stasera, 13 luglio, partita alle 21.15 dal sagrato della chiesa di Sant'Andrea a Favaro Veneto e, attraverso a ciclopedonale di via Altinia, terminata alla chiesa di Dese. E' il modo scelto dalla comunità mestrina per prepararsi ai funerali in programma venerdì 14 alle 10.30 nella stessa chiesa di Sant'Andrea.

Intanto, sono tre i Comuni che hanno proclamato il lutto cittadino nel giorno dell'estremo saluto al piccolo Mattia Antoniello (due anni il 16 luglio), a suo papà Marco (47 anni) e alla nonna Mariagrazia Zuin (64), deceduti una settimana fa a Santo Stefano di Cadore nell'incidente causato dalla cittadina tedesca Angelika Hutter, che a bordo di un'Audi A3 li ha falciati mentre stavano camminando lungo il marciapiede della statale che conduce a Sappada.

Venerdì 14 luglio, infatti, quando si svolgeranno i funerali a Favaro Veneto, verranno listati a lutto i gonfaloni della Città di Venezia, del Comune di Santo Stefano e della Città di Marcon. Un triplice segno di partecipazione alla tragedia della famiglia che vede uniti il Comune bellunese in quanto territorio in cui si è consumata la disgrazia, quello di Venezia dove risiedono tutte le persone coinvolte nel sinistro ed, infine, il Comune di Marcon dove Marco Antoniello ha abitato per qualche tempo e in cui ha sede, in via Alta, la Top Player, l'azienda in cui lavorava da tredici anni ed era, come ha confermato uno dei titolari, Claudio Fregonese, «benvoluto da tutti i suoi colleghi e grande amico di suo figlio Emanuele».



LA CERIMONIA

Alla cerimonia funebre, alle 10.30 di venerdì 14, nella chiesa di Sant'Andrea in via Altinia a Favaro saranno presenti le delegazioni dei tre Comuni con i rispettivi gonfaloni. «Un gesto di vicinanza alla famiglia, ai parenti e ai tanti amici di tre vittime innocenti di una immane tragedia ha commentato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Tutto il Comune di Venezia sarà unito nel dolore». Per questo sono stati anche annullati tutti gli appuntamenti in programma per il Redentore diffuso, sabato, a Favaro: in pochi giorni sono morte anche altre due persone, l'insegnante Patrizia Vianello, precipitata in una scarpata in montagna e Stefano Cattelan, titolare di un negozio di mangimi per animali, scivolato da una parete di roccia.

Il primo cittadino di Marcon, Matteo Romanello ha dichiarato: «Marco Antoniello era uno di noi, poco importa se a Marcon ha abitato solo per poco: al nostro territorio è sempre stato legato, da 13 anni lavorava in un'azienda del nostro Comune, e uno dei suoi figli gioca a calcio nelle nostre giovanili». Pure il sindaco di Santo Stefano, Oscar Meneghetti, ha espresso cordoglio e vicinanza. «Siamo senza parole per quanto accaduto aveva detto appena intervenuto sul luogo dell'incidente - non possiamo che rimanere sgomenti di fronte ad una tragedia del genere».



VIABILITÀ MODIFICATA DEL 14 LUGLIO

Per consentire che venerdì 14 luglio, tutto si svolga regolarmente, tenuto conto del grande interesse mediatico della vicenda, il Comando della Polizia locale di Venezia ha disposto alcune modifiche alla viabilità nella fascia oraria tra le 8.30 e le 13. E' istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione del veicolo, nel tratto di via Altinia compreso fra il civico 131 e il cimitero. Analogo divieto di transito viene istituito in via Ca' Solaro dal civico 2 all'intersezione con via Ca' Rezzonico, eccetto ai mezzi di soccorso, ai residenti in via Ca' Barozzi e nei civici 2/D, 2/I e 4 di via Ca' Solaro, nonché ai veicoli autorizzati, ai quali è consentita la sosta lungo la corsia nord con direttrice Fontana. In tale tratto viene istituito il senso unico di circolazione con direzione Via Altinia via Ca' Rezzonico. Obbligo di svolta a destra per i veicoli uscenti da via Ca' Barozzi e dal ramo di via Ca' Solaro.