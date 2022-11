La spettacolare demolizione della vecchia sede dei Vigili del fuoco

BELLUNO - Sono iniziati con la demolizione del vecchio edificio all’interno della sede dei vigili del fuoco di Belluno, in Via Col da Ren, i lavori per la nuova sede del CCS (Centro Coordinamento Soccorsi). Il nuovo Centro coordinamento soccorso provinciale sarà destinato alla direzione di tutti gli interventi di protezione civile di eventi rilevanti che possano interessare la provincia di Belluno. Alle 9 di martedì 8 novembre, presenti il prefetto di Belluno Mariano Savastano, l’assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin e il presidente della provincia Roberto Padrin sono iniziati i lavori di demolizione eseguiti dal nucleo GOS (Gruppi Operativi Speciali) movimento terra dei Vigili del fuoco. A fare da supervisore il comandante Antonio del Gallo, che ha illustrato agli ospiti anche le peculiarità dei GOS di cui il comando di Belluno è una delle sei sedi nazionali. I gruppi operativi speciali, inseriti nelle colonne mobili regionali, sono costituiti da mezzi particolari, quali: escavatori, pale gommate, pale cingolate, trattori apri pista, mini escavatori, e autocarri per il trasporto di macerie e pinze con cui sono iniziati i lavori di demolizione.