Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin in allenamento sulle nevi del San Pellegrino

Il Gotha dello sci femminile è in allenamento sulle nevi del San Pellegrino in questi giorni di inizio febbraio. Tra le tante atlete che in questi giorni si sono ritrovate sulla pista nera LaVolata per prepararsi in vista dei prossimi mondiali spicca la presenza delle fuoriclasse Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin. Eccole in azione tra le porte e non solo.

Ben due turni di allenamento in vista dei prossimi Mondiali di Courchevel questa mattina (1 febbraio 2023) in Val di Fassa su LaVolata, Ski Area San Pellegrino, ormai riconosciuta come pista top della velocità mondiale. Allenamento prima di discesa alle prime luci dell’alba per le atlete norvegesi (Mowinckel e Kajsa Vickhoff Lie), insieme a loro le nostre Nadia e Nicol Delago e le statunitensi Breezy Johnson e Isabella Wright. A seguire, dopo la ritracciatura a cura dello staff tecnico italiano presenti Gianluca Rulfi e Giovanni Feltrin, si sono presentate al cancelletto di partenza del tracciato di superG, Sofia Goggia, Mikaela Shiffrin e Alice Robinson. Una folla di fan appassionati ha atteso ad ogni giro queste tre regine dello sci alpino, che saranno sicuramente tra le protagoniste dei prossimi Campionati Mondiali nelle rispettive discipline. Grande entusiasmo come sempre per Sofia Goggia e anche per la regina incontrastata Mikaela Shiffrin.