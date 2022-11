Sequestro appartamenti, tensioni tra la polizia e i manifestanti. Il video

Dalle prime ore di questa mattina, 9 novembre, personale della Digos sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo di 4 appartamenti di proprietà dell'Ater in via Melette, nel quartiere Palestro. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Padova su richiesta del sostituto procuratore Sergio Dini: 8 gli indagati, tutti dell'area antagonista della sinistra padovana che si erano stabiliti negli appartamenti in questione abusivamente. Dopo aver fatto allontanare gli attivisti dagli appartamenti, questi hanno contestato i poliziotti e poi hanno bloccato il traffico sulla strada con uno striscione che recava la scritta "Basta sfratti e sgomberi". Tra polizia e manifestanti, circa una quarantina, ci sono stati momenti di tensione (video Nuove Tecniche - Simone Piccirilli)