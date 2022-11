Padova. Sequestro di 4 appartamenti occupati nel quartiere Palestro, torneranno all'Ater. Attivisti bloccano il traffico

PADOVA - Dalle prime ore di questa mattina, 9 novembre, personale della Digos sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo di 4 appartamenti di proprietà dell'Ater in via Melette, nel quartiere Palestro. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Padova su richiesta del sostituto procuratore Sergio Dini: 8 gli indagati, tutti dell'area antagonista della sinistra padovana che si erano stabiliti negli appartamenti in questione abusivamente da qualche anno.

Nel corso delle ispezioni disposte dalla Procura sono stati accertati pericolosi allacci abusivi alle utenze domestiche. Gli immobili saranno poi riconsegnati all'Ater che provvederà a ristrutturarli e ad assegnarli ai legittimi richiedenti nell'ambito delle graduatorie.

Dopo aver fatto allontanare gli attivisti dagli appartamenti, questi hanno contestato i poliziotti e poi hanno bloccato il traffico sulla strada con uno striscione che recava la scritta "Basta sfratti e sgomberi". Tra polizia e manifestanti, circa una quarantina, ci sono stati momenti di tensione.