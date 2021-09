Realtà virtuale in chirurgia: 25 ospedali a H-Farm

Ricreare attraverso la realtà virtuale in 3D un intervento chirurgico prima di entrare in sala operatoria. Il mondo della tecnologia sta facendo passi da gigante e a H-Farm Campus, il quartier generale della piattaforma di innovazione H-Farm, la ricerca e l'innovazione potrebbero agevolare notevolmente anche il mondo medicale. Proprio per questo una delegazione di 25 rappresentanti di Aiop Giovani, l'Associazione che raggruppa l'ospedalità privata, proveniente da tutta Italia, ha fatto visita nei giorni scorsi ad H-Farm per toccare con mano le innovazioni tecnologiche che potrebbero essere in grado di cambiare la chirurgia agevolando così i medici ma soprattutto consentendo un sempre maggior recupero, e minor rischio, per il paziente. «L'iniziativa, è stata promossa con l'intento di continuare sulla strada della ricerca dell'innovazione consapevoli -fa sapere Matteo Geretto Presidente Aiop Giovani del Veneto organizzatore dell'evento assieme alla vicepresidente Francesca Puntin- che investire nella professionalità dei medici e mettere a loro disposizione tutto ciò che di nuovo la scienza riesce a scoprire consentirà alle persone di vivere sempre meglio e più a lungo. Con la Casa di Cura Giovanni XXIII -continua Geretto- collaboriamo da tempo con H-Farm. Una eccellenza conosciuta in tutto il mondo, di cui andiamo fieri e che abbiamo voluto far conoscere ai colleghi delle altre strutture sanitarie d'eccellenza di tutta Italia». Aiop Giovani non è nuova a questo tipo di iniziative. Prima che arrivasse la pandemia l'associazione nazionale, presieduta da Michele Nicchio, ha girato il mondo visitando le strutture ospedaliere più innovative. «Il nostro obiettivo è sfruttare le competenze e l'affiatamento creato in questi anni all'interno del gruppo per far conoscere i vantaggi per tutta la sanità pubblica di una collaborazione propositiva tra le strutture a gestione pubblica e quelle a gestione privata» ha commentato Nicchio. (video Nelly Pellin)