Parla Giusy Businaro, mamma di Mauro Guerra dopo sentenza: «​Non so neanche cosa dire, sono stata abituata ad avere mazzate troppo grandi in queste aule... di ingiustizia»

«Non so neanche cosa dire, sono stata abituata ad avere mazzate troppo grandi in queste aule... aule di ingiustizia, perché l'ingiustizia è venuta fuori tutta, sono uscita perché non ero più in grado di reggere l'ennesima pugnalata alle spalle». Sono queste le parole di Giusy Businaro mamma di Mauro Guerra, intervistata dopo la sentenza di condanna per il maresciallo Pegoraro. La Corte d’appello di Venezia che ha riconosciuto il militare dell’Arma responsabile di eccesso colposo di legittima difesa e lo ha condannato al risarcimento dei danni provocati ai i familiari della vittima.