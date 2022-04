PADOVA - Intervista al dottor Maurizio Vallone, direttore nazionale della Dia (Direzione nazionale antimafia), in visita a Padova oggi 12 aprile per l'inaugurazione della mostra dedicata ai 30 anni della Dia con l'esposizione dell'auto dove viaggiava il magistrato Giovanni Falcone il giorno della strage di Capaci, in Sicilia, il 23 maggio 1992 organizzata da Cosa Nostra.