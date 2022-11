Mario Borghese, senatore eletto in Sud America di origini friulane: «Così manteniamo vive la cultura e la lingua dei nonni»

Si chiama Mario Borghese, ed è uno dei più giovani senatori eletto all'estero. Di origini friulane, i nonni erano di Montereale Valtellina (Pordenone), vive a Córdoba (Argentina); si è laureato in medicina e chirurgia, di professione è medico. Specialista in dermatologia, geriatria e auditoria medica ha un master in tossicodipendenze. Docente universitario e ricercatore fino al 2013, è membro attivo di diversi associazioni regionali in Argentina. È vice presidente della Società Cattolica Popolare Italiana nella propria città natale.Nel 2008 aderisce al Movimento Associativo Italiani all'Estero rifondando il Movimento. Alle elezioni politiche del 2008 è stato candidato alla Camera dei Deputati, nella circoscrizione Estero B (America Meridionale), all'interno delle liste del MAIE; allo spoglio delle schede risulta primo dei non eletti. Ora è stato eletto senatore. «In Sud America ci sono più di 2 milioni di cittadini italiani, di passaporto italiano - ha detto Borghese - di cui tantissimi di origine friulana. Il nostro sforzo è quello di organizzare corsi ed eventi per tenere viva e far conoscere la lingua e la cultura friulane».

Marco Corazza