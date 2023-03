Marco Meneghello, uno degli ultimi voli del pilota eroe morto nell'incidente di Guidonia

Ecco il video di uno degli ultimi voli di del maggiore Marco Meneghello, uno dei due piloti morti nell'incidente aereo a Guidonia (Roma). Il filmato è stato girato dal direttore di Top Class Italia Style Magazine Enea Casadei .

Un anno e mezzo Meneghello, ufficiale del 60/o Stormo dell'Aeronautica Militare, originario di Legnago, era intervenuto al municipio di Verona per presentare il corso di Cultura Aeronautica, progetto del Ministero della Difesa e Miur per far conoscere e avvicinare i giovani al mondo del volo, delle emozioni che regala ma anche dell'impegno e della competenza che richiede. L'iniziativa era ripartita proprio da Verona alla fine di ottobre 2021, dopo l'interruzione per la pandemia, coinvolgendo un centinaio di studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori, con un corso diviso in due fasi: una prima parte teorica per apprendere i principi del volo e del pilotaggio, e una fase pratica in cui i ragazzi erano in volo sotto la guida di qualificati istruttori dell'Aeronautica militare, tra i quali Meneghello.

«Verona ci ha accolto a braccia aperte - aveva dichiarato in quell'occasione -. Appena è stato possibile ripartire con la parte organizzativa, non abbiamo avuto dubbi a volerlo fare da questa città meravigliosa. Siamo stati felici di portare qui la nostra passione e di trasmetterla ai più giovani». «Ci rivolgiamo a ragazzi che si trovano in procinto di decidere cosa fare 'da grandì, magari non sceglieranno di diventare piloti dell'Aeronautica ma questa esperienza farà capire loro che per ogni professione e lavoro serve impegno, competenza e sacrificio. E che il lavoro di squadra paga sempre» aveva concluso il pilota dell'Aeronautica Militare.