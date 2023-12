Camionista perde il controllo alla guida: mezzo pesante esce dalla carreggiata e si ribalta in un fossò Video

RIESE PIO X - Un mezzo pesante alle 15.30 di oggi, 12 dicembre, è uscito dalla carreggiata ed è finito in un fossato in via Kennedy, a Vallà di Riese Pio X (Treviso). Il conducente uscito in autonomia è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato per accertamenti all'ospedale di Castelfranco Veneto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco. Il recupero del mezzo è stato affidato da una ditta privata. Sul posto anche la polizia pocale e i carabinieri per i rilievi dell’incidente e per gestire la viabilità stradale.