Segheria devastata dal fuoco nel trevigiano: fiamme alte 20 metri

CAERANO - Fiamme alte 20 metri, visibili a chilometri di distanza. Sono quelle che stasera, 1 settembre, hanno divorato la segheria De Zen, a Caerano San Marco (Treviso). Il rogo è divampato verso le 20 all'interno dello stabilimento al civico 51 di via Cadore. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con ben 8 squadre da Treviso, Castelfranco e Montebelluna. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Montebelluna e il Suem 118. Non risultano feriti all'interno della segheria. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e con tutta probabilità l'intervento si protrarrà per tutta la notte, vista la grande quantità di materiale da smassare. Ignote per ora le cause dell'incendio.