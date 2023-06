Incendio in un centro di accoglienza per stranieri, al lavoro i Vigili del fuoco per domare le fiamme

CREAZZO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, venerdì 23 giugno, in via Giovanni XXIII a Creazzo per l'incendio del primo piano di una villa che ospita un CAS (Centro accoglienza stranieri) con all'interno 11 ospiti. Un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori per circoscrivere e domare le fiamme, evitando la propagazione al piano inferiore. All’arrivo delle squadre tutte le persone ospiti si trovavano già nel giardino. Bruciate completamente tre stanze con danni da fumo e calore all’intero piano di oltre 250 mq e al sottotetto. Danni da percolamento al piano terra della villa dove vive una signora disabile.