SCHIO (VICENZA) - Un goal come se ne vedono pochi, ma che prosegue il trand del momento. Se infatti in serie A c'è stato un attaccante diventato portiere (il milanista Giroud) e in Champions un portiere diventato attaccante (il laziale Provedel), in Eccellenza veneta un collega di quest'ultimo ha segnato di testa regalando il pareggio alla sua squadra.

Si tratta del portiere dell'Albignasego Calcio, il rodigino classe 1998 Cristian Bala: ha fatto goal al 52esimo del secondo tempo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, per il 3-3 definitivo in casa del Calcio Schio. Un punto prezioso per il girone A e un'altra pagina di portieri goleador per la storia del calcio, anche se inferiore.