Ultimo saluto a Patrizio Billio, il ricordo del compagno rossonero Claudio Zola: «Un ragazzo d'oro»

Era rientrata in Italia giovedì 26 gennaio la salma di Patrizio Billio, ex calciatore e guida della Scuola calcio giovanile del Milan in Kuwait. I funerali sono stati celebrati oggi, sabato 28, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di Musano nella sua Trevignano. A dargli l'ultimo saluto anche l'ex compagno rossonero Claudio Zola che ha sintetizzato: «Un ragazzo d'oro che aiutava tutti, io arrivai al Milan due anni dopo di lui e mi fu sempre vicino. Prima ci eravamo incontrati come avversari quando era alla Pro Sesto, è una grave perdita»