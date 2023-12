Funerale Cecchettin a Padova. Arrivati i compagni di classe di Davide, fratello di Giulia Video

Funerale di Giulia Cecchettin, nella basilica di Santa Giustina sono arrivati anche i compagni di classe di Davide, fratello della 22enne.

Tra i posti riservati in chiesa, anche quelli per gli alunni della 4C del Fermi, i docenti, preside e vicepresidi che hanno voluto prender parte alle esequie per stare vicino alla famiglia della 22enne.

Funerale di Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato. Il dolore, in lacrime nel piazzale. Luca Zaia: «Alle 11 suonate i clacson». La corona di fiori di Mattarella e Meloni