Incendio in casa: anziana in sedia a rotelle muore tra le fiamme

FARRA DI SOLIGO - Incendio in casa: un'anziana di 93 anni, Giovanna Damuzzo, costretta in sedia a rotelle, muore tra le fiamme. Tragedia oggi pomeriggio, 3 dicembre, a Col San Martino, frazione di Farra di Soligo. Poco dopo le 17 un rogo è divampato in un'abitazione di via Canal Nuovo. All'interno c'era l'anziana proprietaria, che non ha avuto scampo. A dare l'allarme, secondo le prime informazioni, è stato il figlio. Quando però sono arrivati i soccorritori del Suem e i vigili del fuoco per la donna non c'era più nulla da fare. L'incendio è partito dalla cucina. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.