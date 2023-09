Esplode un ordigno bellico in casa, morto Gabriele di 10 anni. Grave il nonno

VIVARO - Non ce l'ha fatta Gabriele Cesaratto, il bimbo di 10 anni, investito dalla deflagrazione dell'ordigno bellico, scoppiato nella tarda serata di oggi, venerdì 22 settembre, nel garage di un'abitazione di Vivaro, in via del Pozzo.

Nell'esplosione è rimasto coinvolto anche il nonno, che ha perso i sensi e che secondo una prima ricostruzione avrebbe trovato l'ordigno e lo avrebbe portato a casa. Gravissime le lesioni riportate dal bimbo. Fin da subito le sue condizioni si erano mostrate critiche. Immediato l'arrivo degli operatori sanitari del 118 con il supporto dell'elisoccorso. Il bimbo era stato rianimato sul posto e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia, è morto poco dopo. Il nonno è stato trasportato in ospedale in codice rosso.