Non sarebbe Natale senza questa canzone! Ecco tutti i concerti delle feste in Veneto con la Art Voice Academy e le sue ​“Christmas Songs”

Concerti di Natale? Assolutamente sì! Per assaporare il clima delle feste e allietare lo spirito arrivano gli appuntamenti con la Art Voice Academy, con il suo fondatore, il maestro Diego Basso, e le sue “Christmas Songs”.

Di seguito gli appuntamenti per ascoltare e lasciarsi trasportare dalle note e dalla gioia natalizia.

Sul palco le Voci soliste di Art Voice Academy, i cori Children's Choir, Young Choir, il gruppo vocale Golden Bliss, insieme all'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso. In palcoscenico anche il giovane Daniele Cortello, cui i Pooh hanno quest’anno consegnato, nel corso della trasmissione "Stefano e i Pooh ancora amici" in onda su Rai Radio2, il premio "Stefano D'Orazio", borsa di studio promossa dall’Associazione Stefano D’Orazio e Art Voice Academy, nelle persone di Tiziana Giardoni D'Orazio e il Maestro Diego Basso, che gli consentirà di entrare nel mondo di Art Voice Academy attraverso un percorso di studio in canto pop.

GLI APPUNTAMENTI