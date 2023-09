«Non si entra nel negozio telefonando»: spunta un insolito cartello sul banco del calzolaio Billi Carlesso Video

Se stai al cellulare mentre sei dal calzolaio rimani con le scarpe rotte. Così è la regola da Massimo “Billi” Carlesso in via Paris Bordone che qualche mese fa ha esposto un cartello d’avviso che comunica ai clienti che non fornirà il proprio servizio nel caso in cui dovessero entrare nel suo negozio parlando al telefono: «Non servo persone al cellulare!!» recita l’avviso, che sembrerebbe aver riscosso notevole approvazione dalla maggior parte della sua clientela.

Video di Felice De Sena (Nuove Tecniche), intervista di Alfredo Baggio