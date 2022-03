Un uomo di 63 anni è morto ed uno è rimasto gravemente ferito nel fallito atterraggio di un aereo ultraleggero tra Villaga e Barbarano Mossano. Il velivolo con a bordo i due uomini è precipitato in fase di atterraggio poco prima di una avio-superfice. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo aereo avrebbe toccato un albero per poi perdere quota schiantandosi in un vigneto.