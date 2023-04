Maltempo, stufe per scaldare le ciliegie a Santa Giustina in Colle

Nella campagna di Santa Giustina in Colle (Padova) si estende il ciliegeto di Ignazio Prosdocimi: 6.000 metri quadrati di coltivazione intensiva delle diverse varietà. «Sono già in fioritura al 70% – spiega l’imprenditore – in anticipo di 15-20 giorni rispetto al passato. Purtroppo sono gli effetti del cambiamento climatico. In queste notti la temperatura scende fino a -2 gradi, con cielo sereno, assenza di vento, umidità relativa bassa: tutte condizioni ideali per favorire le gelate. E quando la linfa congela, l’ovario diventa molto fragile e annerisce, per cui non avviene la fecondazione». Per preservare lo sviluppo delle ciliegie, Prosdocimi ricorre al riscaldamento artificiale. (video di Coldiretti)