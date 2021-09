Val D'Aosta, il piccolo borgo raggiungibile solo a piedi o in funivia

Ha solo 100 abitanti ma è uno dei borghi alpini più popolari della Val d’Aosta e sia d’inverno che d’estate si riempie di appassionati di sci e trekking: parliamo di Chamois, comune situato a più di 1800 metri sul livello del mare, che ha fatto il pieno di record. Il comune valdostano a pochi km dal Cervino è il più alto della regione e è l’unico in Italia a non presentare strade asfaltate: ciò si traduce in una totale mancanza di automobili e motorini, aspetto che è valso a Chamois il riconoscimento di ‘Perla delle Alpi’. Ecco come raggiungere Chamois per godere di un po' di vero silenzio (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

