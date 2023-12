Onda anomala travolge nave da crociera nel mare del nord: i video choc

Un'onda anomala ha travolto una nave da crociera norvegese frantumando le finestre del ponte mentre navigava nel Mare del Nord, causando la perdita della capacità di navigazione dell'equipaggio. La nave stava navigando a circa 200 chilometri dalla costa occidentale della Danimarca e a circa 330 chilometri dalla costa orientale della Gran Bretagna.

I forti venti hanno fatto saltare le finestre sul ponte della nave, provocando l'ingresso di acqua e la successiva interruzione di corrente sul ponte, hanno detto le autorità.

I 266 passeggeri e i 131 membri dell'equipaggio sono al sicuro e le autorità stanno procedendo alle operazioni per rimorchiare la nave verso un porto danese. La nave è attualmente governata manualmente dalla sala macchine ma non può navigare. Le navi di soccorso civile sono arrivate per scortarla prima delle operazioni di rimorchio. «La situazione è sotto controllo», ha detto il portavoce. L'area è stata colpita da una tempesta nella tarda serata di giovedì con raffiche di uragano che soffiano da nord-ovest, e si prevede che continuino venerdì, ha detto l'Istituto meteorologico danese.