In Portogallo un fiume di vino rosso invade le strade

Incidente a Sao Lourenco de Bairro, persi oltre 2 milioni litri

Roma, 12 set. (askanews) - Le strade di Sao Lourenco de Bairro, nel Portogallo centrale, inondate.... di vino. Nelle immagini si vede un fiume rosso che scorre dalla collina in città. Secondo i media locali sono andati persi 2,2 milioni di litri di vino rosso dopo che due serbatoi di proprietà della Destilerìa Levira hanno improvvisamente ceduto. Le cause sono ancora da accertare ma la fuoriuscita è stata così massiccia che i funzionari locali hanno lanciato un allarme ambientale e sono stati costretti a deviare il corso del vino per evitare che contaminasse il vicino fiume Certima.