Harry e Meghan, la nuova foto di coppia annuncia battaglia a Carlo e William: cosa è successo

LOLNEWS.IT - Oramai Harry e Meghan sono completamente lontani dalla Royal Family, in termini geografici ma anche personali e lo dimostra una foto rilasciata pochi giorni dopo il ritratto ufficiale che vede Carlo posare con Camilla, William e Kate. La foto del nuovo Sovrano, la moglie, il primogenito e la nuora è stata scattata in concomitanza con la dipartita della Regina Elisabetta e manda al mondo – e al duca di Sussex – un messaggio inequivocabile. Trasuda compattezza e unità e effettivamente non c’è alcuno spazio per ospitare Harry e Meghan. Ma la coppia di affermati filantropi ha bisogno relativamente poco di esserci, visto che hanno numerosi progetti in ballo e stanno costruendo il proprio percorso tra prestigiose collaborazioni con Spotify e Netflix, eventi caritatevoli, discorsi ispiratori per giovani e donne. Per questo motivo hanno sfidato Carlo e William rilasciando una foto che afferma la loro indipendenza. (Foto: Kikapress - Music:"Summer" from Bensound.com)

Leggi anche : >> RE CARLO DECISO A FERMARE A TUTTI I COSTI IL LIBRO DI MEMORIE DI HARRY: LA RICHIESTA ESPLOSIVA