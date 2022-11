La gatta più vecchia del mondo si chiama Flossie ed ha battuto tutti i record: ecco quanti anni ha

Di storie dolci e strappalacrime sui gattini se ne sentono e se ne vedono ogni giorno, ma quella di Flossie ha dell’incredibile: è semplicemente il gatto più vecchio del mondo. La sua vita è iniziata nel peggiore dei modi, ovvero come randagio del Merseyside, nato nel 1995, sopravvissuto ad una infanzia di stenti e pericoli e poi adottata da una famiglia amorevole. Calcolatrice alla mano, Flossie ha la bellezza di 27 anni, record che le è valso il titolo mondiale e che condivide oggi con la sua nuova padroncina, Vicky Green, a Londra. A quanto corrispondono 27 anni felini (per la precisione 26 anni e 316 giorni)? Non sobbalzate, equivalgono a 120 anni e Craig Glenday, redattore capo del Guinness World Records, ha spiegato che l'età del gatto di Flossie è quasi equivalente all'età dell'essere umano più anziano registrato. Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com

